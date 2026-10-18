MIL-ATA (3-1): triplice cambio per Amorim e cambio modulo

MIL-ATA (3-1): triplice cambio per Amorim e cambio moduloMilanNews.it
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Oggi alle 19:37News
di Manuel Del Vecchio

Al minuto 75 Amorim dà una bella sveglia alla squadra, che negli ultimi minuti era calata un po' troppo di intensità. Fuori Pulisic, Musah e Modric, dentro Loftus-Cheek, Jashari ed Estupinan. Ora la squadra è schierata con un 4-1-4-1 che diventa 4-2-3-1 in fase di possesso: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Rabiot, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Moreira; Ramos.