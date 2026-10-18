Gila a Sky: "Dominato fino al 65°. Senza pazienza, abbiamo perso il controllo"

Il commento di Mario Gila a caldo ai microfoni di Sky Sport 24 al termine di Milan-Atalanta 3-2

Il difensore Mario Gila, che oggi contro l'Atalanta ha trovato il suo primo gol con la maglia del Milan nella vittoria dei rossoneri per 3-2 a San Siro, è intervenuto a fine partita ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue parole.

Avevate dominato praticamente tutta la partita...

"Abbiamo dominato tutta la partita fino al minuto sessantacinque. Poi abbiamo mollato, abbiamo perso un po' il baricentro, andavamo troppo in pressione con fretta e cercavamo di portare la palla troppo veloce in attacco. Senza pazienza, abbiamo perso il controllo della partita. È un dispiacere perché comunque il primo tempo penso sia stato il migliore avuto finora in stagione, e buttare così le sensazioni della squadra non è giusto. Però anche queste partite bisogna vincerle: anche quando non stai bene, anche quando le situazioni sono un po' negative. Penso che le grandi squadre si vedano anche in questi momenti, quindi non dobbiamo vedere tutto così negativo, anche la positività bisogna saperla cogliere"