MIL-ATA (3-1): si sveglia la Dea con Gaetano. Milan, rimanere concentrati
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Gol dell'Atalanta al minuto 66 con il neo entrato Gianluca Gaetano. Questa volta fase difensiva rossonera totalmente passiva, con Modric che perde l'ingresso in area dell'avversario smettendo di seguirlo. Difesa schierata, ma Zalewski indovina il filtrante in area e il numero 70 della Dea fa metà gol con un gran controllo in corsa: davanti a Maignan la piazza di sinistro non lasciando nessuna possibilità di intervenire all'estremo difensore francese.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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