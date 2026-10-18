MIL-ATA (3-1): si sveglia la Dea con Gaetano. Milan, rimanere concentrati

MIL-ATA (3-1): si sveglia la Dea con Gaetano. Milan, rimanere concentratiMilanNews.it
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Oggi alle 19:27News
di Manuel Del Vecchio

Gol dell'Atalanta al minuto 66 con il neo entrato Gianluca Gaetano. Questa volta fase difensiva rossonera totalmente passiva, con Modric che perde l'ingresso in area dell'avversario smettendo di seguirlo. Difesa schierata, ma Zalewski indovina il filtrante in area e il numero 70 della Dea fa metà gol con un gran controllo in corsa: davanti a Maignan la piazza di sinistro non lasciando nessuna possibilità di intervenire all'estremo difensore francese.