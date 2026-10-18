MN - Milan-Atalanta, il dato sulle presenze a San Siro: 73.869 biglietti venduti
Il Milan ha comunicato il dato definitivo degli spettatori presenti questa sera a San Siro per la gara contro l'Atalanta, valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A Enilve: sono stati venduti 73.869 biglietti, abbonamenti compresi.
LE FORMAZIONI DI MILAN-ATALANTA
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Moreira; Musah, Modrić, Rabiot; Chukwueze, Ramos, Pulisic. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Diawara, Estupiñán, Terracciano, Tomori, Vladimirov; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek; Camarda. All.: Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac (dal 20’ Obric), Bernasconi; Pašalić, Éderson; De Ketelaere, Samardžić, Rowe; Krstović. A disp.: Sonzogni, Sportiello, Plaia, Zappacosta; Gaetano, Idele, Pounga, Zalewski; Scamacca. All.: Sarri.
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