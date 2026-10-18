MIL-ATA (3-0): rigoraccio di Ramos, para Carnesecchi. Poi gol di Marione Gila e sono tre!

MIL-ATA (3-0): rigoraccio di Ramos, para Carnesecchi. Poi gol di Marione Gila e sono tre!MilanNews.it
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Oggi alle 19:17News
di Manuel Del Vecchio

Ramos sbaglia il penalty, il secondo di giornata, questa volta calciando un rigoraccio. Facile per Carnesecchi, che lo iponotizza e azzecca l'angolo. Il penalty era stato concesso per un tocco di mano, anche questo evidente, di Kristensen su un tiro di Rabiot. Ma l'amarezza dura pochissimo: corner di Modric, spizzata di Rabiot sul primo palo e Gila sul secondo sovrasta l'avversario e la insacca. Meritatissimo il gol per lo spagnolo, sempre tra i migliori in campo in questo avvio di stagione. Bello schema da calcio piazzato, finalmente.