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Pippo Inzaghi fa impazzire San Siro: "Per me tornare in questo stadio è ogni volta come se fosse la prima. Forza Milan!"
MilanNews.it
Per Milan-Atalanta c'è anche Pippo Inzaghi, che all'intervallo ha salutato tutto lo stadio. San Siro è letteralmente impazzito quando ha visto lo storico numero 9 sul maxi schermo: sono partiti a pioggia tutti i cori per SuperPippo, che ha salutato commosso. Con lui anche il figlio Edo, per la prima volta a San Siro con la maglia rossonera addosso.
Inzaghi ha ringraziato: "Intanto ringrazio tutti. Il mio primo pensiero oggi va va a Franco Baresi. È stato molto triste... Oggi volevo fare una sorpresa a mio figlio che la prossima settimana fa 5 anni. Per me tornare in questo stadio è ogni volta come se fosse la prima volta, per lui è stata una grande emozione. Grazie a tutti, forza Milan!".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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