News Pippo Inzaghi fa impazzire San Siro: "Per me tornare in questo stadio è ogni volta come se fosse la prima. Forza Milan!"

Per Milan-Atalanta c'è anche Pippo Inzaghi, che all'intervallo ha salutato tutto lo stadio. San Siro è letteralmente impazzito quando ha visto lo storico numero 9 sul maxi schermo: sono partiti a pioggia tutti i cori per SuperPippo, che ha salutato commosso. Con lui anche il figlio Edo, per la prima volta a San Siro con la maglia rossonera addosso.

Inzaghi ha ringraziato: "Intanto ringrazio tutti. Il mio primo pensiero oggi va va a Franco Baresi. È stato molto triste... Oggi volevo fare una sorpresa a mio figlio che la prossima settimana fa 5 anni. Per me tornare in questo stadio è ogni volta come se fosse la prima volta, per lui è stata una grande emozione. Grazie a tutti, forza Milan!".