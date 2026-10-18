MIL-ATA (2-0): primo cambio per il Milan, entra Hutchinson. L'inglese subito elettrico

MIL-ATA (2-0): primo cambio per il Milan, entra Hutchinson. L'inglese subito elettrico
Oggi alle 19:14News
di Manuel Del Vecchio

Al minuto 53 primo cambio per il Milan: fuori Chukwueze e dentro Hutchinson. Il nigeriano non era al top della condizione fisica prima del match e quindi Amorim, appena ha visto un leggero calo, l'ha tolto. Dentro il numero 20 che si dimostra subito elettrico: riceve largo, palla in mezzo con un tiro-cross e palo. Buon ingresso.