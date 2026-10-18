MIL-ATA (2-0): cavallo pazzo Rabiot! Ed è proprio pazzo nell'esultanza! 2-0 Milan!
GGGOOOOOL DEL MILAN! E CHE GOL! CAVALLO PAZZO RABIOTTTT!! Gol spettacolare del francese, e tutto nasce da una grande palla recuperata da Modric, gestita da Musah e poi allargata a sinistra da Moreira. Il belga trova Rabiot tra le linee e Adrien fa il cavallo pazzo, letteralmente.
Punta prepotentemente l'area, dribbla andando sul destro e lascia partire un tiro rasoterra che ruba il tempo a Carnesecchi, che rimane fermo mentre la palla si insacca precisa in rete. E poi il colpo di testa: esultanza divertita - niente di irrispettoso ma con grande adrenalina - verso Chiffi. Pochi minuti prima l'arbitro aveva ammonito a muso duro Rabiot per proteste. Adrien se l'era legata al dito evidentemente a tal punto da essere estremamente carico per tirare fuori dal cilindro un gol del genere. 2-0 a fine primo tempo, meritato.
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