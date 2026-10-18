Albertini: “Mi aspetto una partita divertente. Amorim? Mi piace la gente ambiziosa”

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, è stato intervistato da Francesco Rocchi ai microfoni di Raisport per La Domenica Sportiva Pomeriggio

Su Milan Atalanta

“Due cantieri aperti, due filosofie diverse. Quello che mi aspetto è una partita divertente. Io penso che noi tifosi di calcio abbiamo bisogno di partite divertenti, di emozionarci, al di là del risultato, ma di vedere delle azioni e penso che questa possa essere una buona partita per questo”

su Cisse

“Mi piace molto, non bisogna andare dei giudizi affrettati. Io spero che possa avere continuità per poter dimostrare e crescere, fare esperienza, sapendo che è un giovane e che quindi bisogna perdonargli quelli che possono essere errori e lasciargli la spregiudicatezza dell'età”.

Su Amorim

“Credo molto nelle persone ambiziose, che poi dopo devono far seguito anche al lavoro e ai risultati, però che lo dichiarano. Io credo che il Milan abbia bisogno di persone ambiziose e anche il Milan deve essere ambizioso”.