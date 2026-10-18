Florenzi: "Cisse e Hutchinson possono essere armi importanti nel secondo tempo"

La lettura di Alessandro Florenzi, ex calciatore del Milan, sulla scelta di Amorim di lasciare Cisse e Hutchinson inizialmente in panchina contro l'Atalanta

Dopo che sono stati tra i migliori in campo per il Milan nella trasferta molto positiva di Salisburgo in Europa League, sia Alphadjo Cisse che Omari Hutchinson sono partiti dalla panchina nella partita di oggi - in corso - contro l'Atalanta a San Siro, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive. Negli studi di Sky Sport 24, nel pre-gara tra rossoneri e nerazzurri, l'ex calciatore milanista Alessandro Florenzi ha commentato la scelta di Amorim di lasciare i due giovani inizialmente a bordocampo.

Il pensiero di Alessandro Florenzi sulla scelta di far sedere Alphadjo Cisse e Omari Hutchinson dalla panchina: "Cisse e Hutchinson possono essere due armi importanti nel secondo tempo, secondo me, soprattutto sull'uno contro uno: possono mettere in grande difficoltà l'Atalanta e adess le partite si giocano in sedici. Vuoi o non vuoi si giocano in sedici e bisogna farsi trovare pronti"