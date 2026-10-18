MIL-ATA (1-0): Ramos segna sul rigore conquistato da Musah! Rossoneri avanti

MIL-ATA (1-0): Ramos segna sul rigore conquistato da Musah! Rossoneri avanti
Oggi alle 18:25News
di Manuel Del Vecchio

GOL DEL MILAN! MERITATO! 1-0 RAMOS SU RIGORE! Gonçalo Ramos spiazza Carnesecchi e la insacca a fin di palo con grande sicurezza: ottima realizzazione.

Rigore conquistato da Musah, bravissimo a prendere una palla vagante, portarla al limite e tirare: la conclusione è stata deviata da Obric con un tocco di mano. Chiffi, che non aveva concesso neanche angolo, dopo l'On Field Review annuncia: "A seguito di revisione, il difensore numero 40 dell’Atalanta commette fallo di mano. Decisione finale: calcio di rigore". 