Ambrosini: "Entrambe le squadre hanno avuto un inizio che ha lasciato qualche dubbio, poi..."

Ambrosini: "Entrambe le squadre hanno avuto un inizio che ha lasciato qualche dubbio, poi..."MilanNews.it
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Oggi alle 17:39News
di Manuel Del Vecchio

Milan-Atalanta, manca poco al fischio d'inizio a San Siro. Nel pre partita di DAZN Massimo Ambrosini parla del momento recente delle due squadre, entrambe vincenti in Europa nell'ultimo turno infrasettimanale. Le sue dichiarazioni:

"Entrambe le squadre hanno avuto un inizio che ha lasciato qualche dubbio sul progetto, ma ultimamente sono squadre che hanno lanciato segni: magara l’Atalanta con più continuità, il Milan in Europa League, mentre a Sassuolo ha fatto una brutta partita. Ma oggi mi aspetto che il Milan più dell’Atalanta possa dare un segnale".