Compagnoni sulla formazione del Milan: "Mi aspetto la difesa a tre"

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato di cosa si aspetta dal Milan a livello tattico nella partita contro l'Atalanta. Il suo commento. negli studi di Sky Sport 24: "Mi aspetto la difesa a tre, poi sono pronto a rimangiarmi alle tre tutto quello che dico, ma semplicemente non so quanto Moreira sia abituato a giocare a quattro. Non è facile: cambia totalmente giocare a quattro da terzino sinistro e giocare a cinque da terzino sinistro. Lo dico perché cambiano proprio tante dinamiche e, soprattutto, un giocatore molto portato all'attacco come Morata, se parte dieci metri più avanti, forse è anche meglio per lui e per il Milan"

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara che inizierà alle ore 18:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.