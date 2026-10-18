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Milan-Atalanta, Amorim inizia con un 3-4-2-1 ibrido
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Nel pre partita di DAZN mister Ruben Amorim l'ha detto sorridendo: "Ora non voglio dirvelo, ma quando inizierà la partita sarà chiaro a tutti". E infatti dagli spalti è abbastanza chiaro: il Milan è schierato con un 3-4-2-1 "ibrido". Chukwueze rimane larghissimo e alto, pronto a tagliare dentro sfruttando eventuali lanci, mentre Moreria è un po' più basso per sfruttare eventuali scambi con Pulisic che gioca tra le linee a sinistra.
L'Atalanta ha iniziato con un buon ritmo, ma ora anche il Milan ha preso coraggio e ha alzato i giri del motore: l'ago della bilancia è Rabiot. Quando il francese fa valere la sua fisicità la squadra prende coraggio e alza il baricentro. Per ora approccio positivo a San Siro della squadra rossonera.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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