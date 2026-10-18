Atalanta, Samardzic: "Vogliamo cambiare le posizioni così il Milan non sa cosa facciamo"

Le dichiarazioni di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta, nel prepartita contro il Milan a San Siro, ai microfoni di Sky Sport 24

Lazar Samardzic, centrocampista offensivo dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-gara della sfida contro il Milan che comincerà a San Siro alle ore 18.

Unico rimpianto i tanti infortunati?

"Adesso abbiamo trovato il modulo, giochiamo bene: abbiamo iniziato a giocare veramente a calcio come chiede il mister. L'atteggiamento è sempre molto importante, anche oggi vogliamo continuare così".

Cosa ti chiede Sarri oggi?

"La cosa più importante è l'atteggiamento della squadra, perché quello è sempre il nostro primo compito e senza quello non si va avanti. Giochiamo offensivi, abbiamo tanti giocatori in attacco, vogliamo cambiare anche un pochino le posizioni così il Milan non sa cosa facciamo. È importante aiutare la squadra, avere l'atteggiamento giusto e affrontare la partita in modo positivo".

Partita della svolta definitiva?

"Ogni partita è importante. Sappiamo che oggi in questo stadio è difficile, ma noi possiamo farlo perché siamo una squadra molto forte. Come ho detto, con l'atteggiamento giusto facciamo prestazione e poi sono sicuro che possiamo fare qualcosina"