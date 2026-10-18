Florenzi su Ramos: "Questione di tempo e anche un po' del gioco. Per me è valido"

Il commento di Alessandro Florenzi sul nuovo centravanti del Milan, il portoghese Gonçalo Ramos

Il parere di Alessandro Florenzi, ex difensore del Milan e oggi opinionista, nello studio di SkySport nel pre della sfida contro l'Atalanta: "Questione di tempo, forse anche un po' del gioco, no? Alle volte dipende tanto dalla mole di gioco che puoi avere. Se il Milan è quello del Lecce, allora può sfruttare un passaggio pieno per gol e assist. È un attaccante che corre molto perché in questo calcio totale nessuno può più giocare in dieci in fase difensiva. Però è ovvio che più palloni arrivano e più hai opportunità. Per me è un giocatore molto valido, un attaccante forte che può fare veramente molto bene. La squadra deve aiutarlo e il giocatore deve aiutarsi, cioè l'attaccante deve anche lui aiutarsi con i movimenti per venir fuori da questo momento".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara che inizierà alle ore 18:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.