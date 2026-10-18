Il Como vince a Firenze: a segno anche Mattia Liberali, primo gol in A

Il Como vince a Firenze: a segno anche Mattia Liberali, primo gol in AMilanNews.it
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Oggi alle 17:05News
di Francesco Finulli

Il Como va a Firenze e vince contro la Fiorentina per 1-3, nonostante una buona prova della squadra di Paolo Vanoli. Doppio vantaggio ravvicinato alla mezz'ora del primo tempo con i gol di Mattia Liberali e Nico Paz: prima rete in Serie A per l'ex talento del settore giovanile rossonero. Pongracic riapre i conti a fine primo tempo ma a inizio ripresa è Douvikas a ristabilire le distanze.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Inter 19 pt *
Roma 17 *
Lazio 16
Como 14*
Cagliari 13
Frosinone 13 *
Milan 12
Juventus 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Lecce 9*
Sassuolo 8*
Torino 7
Bologna 5*
Udinese 4*
Monza 4
Genoa 4 *
Parma 4
Fiorentina 4*
Venezia 3 *

Una gara in più *