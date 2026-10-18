Papin ricorda Berlusconi: "Mi regalò un orologio e un’orchidea d’argento per mia moglie"
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Jean-Pierre Papin, ex calciatore del Milan e Pallone d'Oro, ha parlato così in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue parole sul Milan di Silvio Berlusconi, in particolare sui tanti e bellissimi regali fatti dall'ex storico presidente rossonero:
"Una delle cose più simpatiche che ricordo, fu quando Berlusconi si mise al piano per cantare in francese un pezzo di Gilbert Becaud. Poi in elicottero andammo a San Siro per vedere Milan-Lazio e annunciò il mio acquisto per la stagione seguente. Mi regalò un orologio e un’orchidea d’argento per mia moglie, ma anche delle cravatte del Milan: firmai il contratto e rientrammo a Marsiglia".
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