Musah a Sky: "Sono contento del momento. Dobbiamo aggiustare piccoli dettagli"
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Le parole di Yunus Musah ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-gara di Milan-Atalanta
Yunus Musah, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-gara della sfida contro l'Atalanta, sua ex squadra l'anno scorso.
Non sei mai stato così protagonista al Milan?
"Ho avuto momenti in cui sono stato protagonista. Adesso sono contento del momento: ci aspetta una grande partita e dobbiamo affrontarla con grande attenzione"
Bisogna continuare sulla linea di Salisburgo?
"Stiamo giocando bene e dobbiamo aggiustare dei piccoli dettagli. Continuiamo sulla linea di Salisburgo"
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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