Compagnoni: "Pulisic è un giocatore a cui fai fatica a rinunciare"

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista, nel pre-gara di Milan-Atalanta ha parlato della scelta di schierare Pulisic titolare: "Bisognerebbe capire: A, quanto ha condizionato la condizione fisica di Pulisic e B, il rapporto con l'allenatore. È un giocatore a cui fai fatica a rinunciare. A me Pulisic piace più in posizione centrale o se parte da sinistra: se sta bene è un gran giocatore"

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara che inizierà alle ore 18:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.