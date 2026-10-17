Serie A, i giallorossi tornano alla vittoria: Roma-Genoa 2-0

Il risultato di Roma-Genoa, posticipo del sabato sera della settima giornata di Serie A.

Dopo la sconfitta clamorosa di mercoledì contro il Real Madrid, i giallorossi sono tornati all'Olimpico questa volta per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo un primo tempo senza emozioni, nella ripresa è Castro ad aprire le danze per i suoi con un gran gol segnato dagli sviluppi di un calcio d'angolo. A metterci la firma è anche Emanuele Lulli che ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti con la maglia della Roma. Riprende dunque la marcia in campionato di Gasperini e i suoi che si riportano a -2 dall'Inter.

IL TABELLINO DEL MATCG

ROMA - GENOA 2-0

50' Casto

68' Lulli