Serie A, i giallorossi tornano alla vittoria: Roma-Genoa 2-0
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Il risultato di Roma-Genoa, posticipo del sabato sera della settima giornata di Serie A.
Dopo la sconfitta clamorosa di mercoledì contro il Real Madrid, i giallorossi sono tornati all'Olimpico questa volta per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo un primo tempo senza emozioni, nella ripresa è Castro ad aprire le danze per i suoi con un gran gol segnato dagli sviluppi di un calcio d'angolo. A metterci la firma è anche Emanuele Lulli che ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti con la maglia della Roma. Riprende dunque la marcia in campionato di Gasperini e i suoi che si riportano a -2 dall'Inter.
IL TABELLINO DEL MATCG
ROMA - GENOA 2-0
50' Casto
68' Lulli
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