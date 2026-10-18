Una seconda giovinezza per Füllkrug: in Germania l'ex Milan continua a segnare

Non sarà sicuramente un rimpianto, ma Niclas Füllkrug si sta facendo valere in Germania. L'ex numero nove del Milan nella passata stagione, ci ha messo 6 minuti per siglare la sua prima doppietta in questo campionato e soprattutto per consentire al Werder Brema di rimontare ed evitare un ko altrimenti molto doloroso. Infatti, dopo la decisione di lasciare il Milan e fare ritorno in Germania, sebbene in prestito, il tedesco ha ripreso a fare ciò che gli è sempre riuscito bene in carriera: gol. Nell'anticipo della 6ª giornata di Bundesliga 2026-27, giocato in casa contro il Paderborn, Füllkrug ha siglato due reti nel giro di 360 secondi, rimontando così il doppio vantaggio della squadra ospite.

I neroblù avevano sbloccato il punteggio con un gran gol di Stefano Marino, attaccante italo-tedesco classe 2004 al 18' e poi raddoppiato grazie al piattone destro, da puro opportunista d'area, di Steffen Tigges alla mezz'ora. A metà partita il Werder era così sotto di due reti, pur avendo creato diverse potenziali occasioni. Per rimettere in equilibrio questa sfida è servito allora il fiuto del gol di Füllkrug: nel giro di 6 minuti da 0-2 a 2-2. Prima con un mancino in corsa di controbalzo, a suggellare un gran movimento in profondità; poi trasformando con freddezza e a fil di palo un calcio di rigore, nonostante l'intuizione dell'angolo da parte del portiere Nahuel Noll, indubbiamente tra i migliori in campo.