El Shaarawy, 14 anni tra un Robinho e l'altro: oggi il faraone si allena col figlio di Robson de Souza Santos
Nel 2012 insieme al Milan, oggi, 14 anni dopo, al Genoa sempre con un Robinho, ma il Junior! El Shaarawy, che in estate è tornate a vesitre la maglia rossoblu del Grifone, si sta allenando col figlio di Robson ds Souza Santos, per tutti Robinho. Il Faraone ha postato su Instagram una foto pr far vedere le differenze.
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