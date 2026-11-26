Verso Olympiacos-Milan, F.Inzaghi: "Sfida da affrontare con personalità. Spero che..."

L'ex rossonero Filippo Inzaghi ha detto la sua sull'impegno di stasera del Milan in Europa League ad Atene in casa dell'Olympiacos

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Olympiacos-Milan di questa sera ad Atene, Filippo Inzaghi, ex attaccante e tecnico rossonero e attuale allenatore del Palermo, ha dichiarato sulla sfida di Europa League che attende il Diavolo: "Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea. So quanto conti quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da una sfida così. Spero che la squadra possa regalare loro una gioia e una vittoria".

Nonostante gli anni passino, l'affetto dei tifosi del Milan per Inzaghi è sempre tantissimo: "Tornare a San Siro e sentire quell’affetto è stato davvero molto emozionante per me, soprattutto perché è stata la prima volta per mio figlio Edoardo che adesso ha cinque anni (e indossava la maglia rossonera, ndr). Al Milan ho trascorso anni straordinari: il legame con i tifosi è nato dai gol, dalle vittorie, ma anche dall’impegno che ho sempre cercato di mettere. Sapere che tutto questo è rimasto nella storia è un regalo di inestimabile valore".