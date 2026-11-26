Florenzi, quanti elogi a Maignan: "Lo ricordo al Lille, poi divenne mio compagno di squadra e amico al Milan"

Alessandro Florenzi, ex difensore di Roma, PSG, Valencia e Milan ha parlato così ieri sera ai microfoni di Sky Sport 24, in vista proprio della gara tra i parigini e i giallorossi. Questo un breve estratto delle sue parole sulla sua avventura in Francia al PSG nel 2020. In quella stagione incontrò per la prima volta Mike Maignan, portiere del Lille poi diventato compagno di squadra e amico al Milan:

FLORENZI RICORDA MAIGNAN AL LILLE

"Ricordo bene la stagione in Francia col PSG, quell'anno vinse il Lille, un campo freddo e difficile. Da quella squadra venne fuori quello che poi divenne un mio amico e compagno di squadra, Mike Maignan".

SULLE AMBIZIONI DELLA ROMA IN SERIE A

"Secondo me dipende tanto dalla Champions League. Sarò matto, ma se a gennaio la Roma fosse fuori dalla coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo scudetto perché siamo usciti dalla Champions. Che è una competizione che toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato la cosa ti aiuta".