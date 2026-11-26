F.Inzaghi non dimentica il Milan: "Ho trascorso anni straordinari. E l'affetto dei tifosi..."

L'ex rossonero Filippo Inzaghi ha raccontato quanto apprezza il grande affetto che i tifosi del Milan hanno ancora oggi nei suoi confronti

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Olympiacos-Milan di questa sera ad Atene, Filippo Inzaghi, ex attaccante e tecnico rossonero e attuale allenatore del Palermo, ha dichiarato sulla sfida di Europa League che attende il Diavolo: "Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea. So quanto conti quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da una sfida così. Spero che la squadra possa regalare loro una gioia e una vittoria".

Nonostante gli anni passino, l'affetto dei tifosi del Milan per Inzaghi è sempre tantissimo: "Tornare a San Siro e sentire quell’affetto è stato davvero molto emozionante per me, soprattutto perché è stata la prima volta per mio figlio Edoardo che adesso ha cinque anni (e indossava la maglia rossonera, ndr). Al Milan ho trascorso anni straordinari: il legame con i tifosi è nato dai gol, dalle vittorie, ma anche dall’impegno che ho sempre cercato di mettere. Sapere che tutto questo è rimasto nella storia è un regalo di inestimabile valore".