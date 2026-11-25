Ezio Rossi racconta come ha scoperto Junior Messias

L'ex allenatore Ezio Rossi ha raccontato come ha scoperto Junior Messias

Ezio Rossi, ex tecnico, tra le altre, di Treviso e Torino, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb.com nella quale ha raccontato come ha scoperto Junior Messias, ex giocatore del Milan ora al Genoa:

Oltre ai campionati vinti ha la soddisfazione di aver puntato su giocatori divenuti importanti

"A Torino ho puntato forte su Balzaretti. E pensi che lo stavano mandando all'Alessandria: fui io a stoppare il trasferimento. In quella squadra esplose Quagliarella, giocatore fortissimo che ho lanciato io ma ad essere onesti penso che lo avrebbe lanciato chiunque dato che aveva delle qualità evidenti. A Treviso puntai su due giovanissimi come Andrea Poli e Robert Acquafresca. Ma quello che mi inorgoglisce di più è la storia di Junior Messias, che è qualcosa che va oltre".

Ci racconti pure

«Il mio amico Roberto Arena aveva creato una squadra di rifugiati politici che giocava un campionato amatoriale a Torino. Mi propose di andare a vedere una partita, ricordo che era un martedì di febbraio alle 10 di sera, non so perché decisi di andare. Rimasi folgorato da un giocatore della squadra avversaria, il suo nome era Walter Junior Messias. A fine partita lo avvicinai e gli chiesi: 'Perché giochi in queste categorie? Non sai chi sono, ma qualche anno fa ho giocato con uno che si chiama come te'. Mi riferivo al grande Leo Junior. Mi guardava come se fossi pazzo".

E poi che cosa successe?

"Gli dissi di informarsi su chi fossi e mi offrii di dargli una mano. Venni a sapere che faceva il fattorino, aveva 23 anni e non aveva il permesso di soggiorno. Era totalmente disilluso dal mondo del calcio, mi raccontò - e questo non lo posso scordare - che in Brasile aveva mangiato 'riso e sassi'. Non appena trovai panchina, quella del Casale, non ci pensai due volte a portarlo con me. Lo aiutammo con il tesseramento e con le pratiche legate al permesso di soggiorno. Lì cominciò la sua carriera. Guadagnava 1.500 euro, aveva una famiglia e un figlio. Da lì poi è partita la sua carriera. Ricordo che una sera, uscito da cena mi chiamò mia moglie e mi disse: 'Pensa se quella sera non fossi andato a vedere la partita di Messias'. Le chiesi il perché. Aveva appena segnato all'Atlético Madrid, con la maglia del Milan, in Champions League. Le sliding doors della vita. Per me Messias rappresenta un campionato vinto".