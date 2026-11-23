Borriello non dimentica il Milan: "Il ricordo più bello della mia carriera fu l'esordio in rossonero"
L'ex attaccante del Milan, Marco Borriello è stato intervistato in un particolare format su Tik Tok. Il podcast prevedeva delle domande particolari, personali e sulla carriera dell'ex centravanti napoletano. Le risposte di Borriello sono state quasi tutte in riferimento al Milan, club con cui ha esordito in Serie A:
Un giocatore che ti ha stupito vedendolo dal vivo?
"Magari va anche di moda dirlo in questo periodo ma è stato Ronaldinho, un fenomeno"
La partita più emozionante? E in quale stadio?
"Ne ho giocate tante, sono stato fortunato. Ti dico sicuramente il mio esordio in Serie A con la maglia del Milan nel 2003 a San Siro"
Il difensore che ti ha messo più in difficoltà?
"Rio Ferdinand"
E il portiere più difficile a cui segnare?
"Dida, sono sincero"
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