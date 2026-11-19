Ravenna, Braida su Ronaldinho: "E' l'essenza del calcio. Ancora in campo? Si vedrà..."

Ariedo Braida, vice presidente del Ravenna, ha parlato di Ronaldinho e della possibilità di rivederlo ancora in campo con la maglia del club emiliano

Ariedo Braida, vice presidente del Ravenna, ha parlato così a TMW di Ronaldinho che domenica ha giocato una partita ufficiale con la maglia del club emiliano: "Per chi ama il calcio è una grande emozione, perché Ronaldinho è l'essenza del calcio, è un piacere solo stare insieme a lui. Ti trasmette la gioia di vivere e la gioia di fare calcio. Quindi lui è un bambino e sarà sempre bambino per tutta la vita e giocherà a calcio tutta la vita.

Quindi per noi è stato bellissimo, un'emozione. Per un giorno abbiamo catalizzato l'attenzione di tutti i mass media di tutto il mondo, e questo è un piacere, un onore per noi, e quindi spero anche per tutti quelli che amano il calcio, la nostra categoria, il Ravenna, il calcio a Ravenna e tutto lo sport. Se lo rivedremo in campo nel corso di questo campionato? Quello si vedrà. Adesso è prematuro parlarne".