Reina e l'esperienza al Milan: "A Milano avverto la stima della gente"
Pepe Reina, ex portiere, tra le altre, di Napoli, Lazio, Milan e Como, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato il grande affetto che trova sempre nelle città italiane in cui ha giocato: "A Napoli ho le porte aperte, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene e pure quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli...".
Lo spagnolo ha poi palrlato anche del campionato di Serie A e sulla corsa scudetto: "Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà a evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini, è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro".
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