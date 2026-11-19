Reina e l'esperienza al Milan: "A Milano avverto la stima della gente"

L'ex portiere rossonero Pepe Reina ha parlato dell'affetto che sente ogni volta che torna in Italia

Pepe Reina, ex portiere, tra le altre, di Napoli, Lazio, Milan e Como, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato il grande affetto che trova sempre nelle città italiane in cui ha giocato: "A Napoli ho le porte aperte, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene e pure quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli...".

Lo spagnolo ha poi palrlato anche del campionato di Serie A e sulla corsa scudetto: "Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà a evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini, è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro".