Reina: "Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie"

L'ex portiere rossonero Pepe Reina ha parlato del campionato di Serie A e della corsa scudetto

Pepe Reina, ex portiere, tra le altre, di Napoli, Lazio, Milan e Como, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato il grande affetto che trova sempre nelle città italiane in cui ha giocato: "A Napoli ho le porte aperte, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene e pure quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli...".

Lo spagnolo ha detto poi la sua anche sulla Serie A e sulla corsa scudetto: "Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà a evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini, è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro".