Cassano mai banale: parole al veleno su Ronaldinho e il Ravenna

E' come sempre un Antonio Cassano mai banale e sempre pungente nei confronti di quasi tutti i suoi ex colleghi. Questa volta è toccato a Ronaldinho. Infatti, l'ex numero 99 del Milan ha voluto criticare l'operazione di marketing del Ravenna, protagonista domenica pomeriggio del derby vinto contro il Forlì con Ronaldinho in campo, a 46 anni.

CASSANO CRITICA RONALDINHO

"Parto da un presupposto: ho stima di Ronaldinho uomo e di calciatore, lo metto nei cinque più grandi della storia insieme a Messi, Maradona, Ronaldo il Fenomeno e probabilmente Pelé. Ronaldinho è uno dei cinque giocatori più forti della storia, ha fatto una carriera clamorosa vincendo tutto quello che c'era da vincere, ha fatto un qualcosa di unico e meraviglioso, con una qualità che non ha eguali. Ma lo devo dividere da quello che adesso andrò a dire perché sono due cose molto diverse. Per determinati personaggi io ho un rispetto enorme, mi tolgo il cappello sotto tutti i punti di vista per Ronaldinho, però quello che ha fatto l'altro giorno per me è stata una cosa brutta, brutta, brutta da vedere. A 46 anni, in quelle condizioni, vai lì a fare non ho capito cosa... Lo ha fatto perché ha rapporto con Cipriani che è suo amico? Lo ha fatto perché gli hanno dato tanti soldi? Lo ha fatto per non lo so... Per me è stata una pagliacciata".