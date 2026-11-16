Capello su Cardinale: "Sta facendo grandi promesse, ora io aspetto i risultati"

L'ex rossonero Fabio Capello ha commentato le parole di Gerry Cardinale che sta facendo grandi promesse per il futuro del Milan

L'ex rossonero Fabio Capello, intervistato da Sky, ha commentato così le parole di Gerry Cardinale che nelle ultime settimane sta facendo grandi promesse sul futuro del Milan: "A livello di parole sta promettendo molto, leggo tutto quello che lui dice. Io ora lo aspetto, aspetto i risultati, voglio vedere se farà quello che sta dicendo, se ha un programma e un'idea vera di dove vuole arrivare.

Anche Berlusconi aveva promesso grandi cose, però poi si era attorniato di persone che sapevano di calcio. Oltre ai giocatori bisogna anche creare uno staff che ti segue e che ha capito le tue idee. Adesso non lo so se questo staff è già stato scelto, lui continua a parlare di nuovi direttori sportivi, di nuova gente che entrerà nel Milan. Vediamo cosa riuscirà a fare. Le promesse sono grandi, vedremo poi quali saranno i risultati".