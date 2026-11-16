MN Dida: "Amorim sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Torriani mi piace"

L'ex rossonero Nelson Dida ha parlato ai nostri microfoni di vari temi, tra cui anche il lavoro che sta svolgendo Amorim sulla panchina del Milan

Nelson Dida, ai microfoni di Milannews.it a margine della presentazione del Trofeo Galbiati, ha rilasciato queste parole:

Come giudichi la partita persa dall'Italia contro il Belgio?

"Non l'ho vista. Mi dispiace".

Hai visto invece quella contro la Francia?

"Penso sia stata una partita bellissima. Su ieri sinceramente non posso dire niente, ho visto solamente che hanno perso ma non ho visto niente perché ero con Ronaldo e con Ronaldinho. Però penso che l'Italia può crescere tanto con questi giovani che stanno giocando. È una squadra in ascesa e tutti noi vogliamo che l'Italia chiaramente possa sempre giocare un grande calcio e tornare a fare un Mondiale. Penso che la direzione sia quella giusta."

Ti sorprendono le tante critiche ad Ancelotti in Brasile?

"Il mio punto di vista è che lui adesso sta prendendo in mano la Nazionale, perché nel periodo del Mondiale sicuramente non ha avuto tempo di fare quello che voleva fare. Adesso sta provando tutti i giocatori per creare una squadra e un'identità. Ancelotti è un grandissimo allenatore, tutti lo sappiamo, ha una grande capacità. Le critiche esisteranno sempre perché quando non si vince succede così. Abbiamo visto anche l'Italia che quando ha vinto era bellissima, poi ha perso e non era già più tanto bella. Quindi è normale avere questo tipo di critiche, però spero che Ancelotti possa continuare a fare il suo lavoro".

Anche Amorim al Milan non è stato esente da critiche in queste settimane...

"Amorim sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Ha preso il Milan, sta facendo un bellissimo campionato. E' normale che ci sia tutta questa attenzione qunado sei al Milan, non puoi più sbagliare, ma lui ha la capacità di tenere la squadra sempre unita per fare bene in campionato".

Come hai visto Ronaldinho?

"Bene, bene. 45 minuti in campo, ha preso non so sei palle, ha provato a fare il massimo che poteva fare, ma era contentissimo. Dopo la partita ho parlato con lui, era felicissimo perché avere tanta gente e anche gli amici vicino a lui in questo momento è stata veramente una cosa particolare".

Anche a te è venuta voglia di tornare in campo?

"No, no, a me no. Io poi gioco in un altro ruolo, per un portiere è più difficile. Ronaldinho può stare anche fermo in campo che la gente applaude, io dovrei parare, quindi sarebbe più difficile".

Maignan si è fatto male con la Francia. Magari potrebbe servire un portiere...

"Ma no, abbiamo già un ragazzo come Torriani che sta facendo bene. Lui mi piace, anche l'anno scorso, quando ha avuto l'opportunità, ha fatto bene nelle amichevoli e penso che lui sia un ragazzo in crescita".