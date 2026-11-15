Tassotti sul Milan di Amorim: "Troppa differenza tra il rendimento in campionato e quello di Europa"
Ospite del Milan Club Orgoglio Rossonero, l'ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato così ai microfoni di Sportitalia:
Sull'affetto dei tifosi del Milan: "Per noi queste sono serate in cui facciamo un po' il pieno di affetto da parte dei nostri vecchi tifosi e per noi è un piacere. Poi magari ne approfittiamo, visitiamo anche la regione, insomma, che è una regione splendida, e poi ci offriamo ai nostri tifosi e sentiamo il calore. C'è stupore per tutto questo affetto, ma lo sentiamo un po' tutti i giorni a Milano. Ci fa chiaramente un piacere enorme".
Sul Milan di Amorim: "È troppo differente, purtroppo, il rendimento tra la squadra in campionato e quello in coppa. C'è una squadra in campionato che si sta comportando molto bene secondo me, è lì a pochi punti dalla vetta e il campionato è ancora molto lungo e la squadra sta facendo molto bene. Il percorso in Europa League è quello che è, purtroppo, e penso che neanche loro siano contenti di questo e sicuramente faranno di tutto per portare a casa la qualificazione".
Su Gattuso primo in campionato con la Lazio: "Mi sorprende l'andamento della Lazio perché nessuno potesse pensare che la Lazio fosse in testa alla classifica. Lui so che lavora bene, io l'ho visto lavorare, c'ha... è inutile raccontarlo, c'ha una grandissima passione, ma c'ha anche competenze, Rino è bravo. E sono contento che lo sta dimostrando in un contesto molto complicato e difficile per la situazione dei tifosi".
Su Ancelotti: "È passato tanto tempo, se capita, ma ormai capita raramente di vedersi perché lui è dall'altra parte, ma è chiaro che quando ci si vede, come questa sera con vecchi compagni, poi si ricordano i tempi che furono. Però non è che possiamo vivere soltanto del passato, abbiamo bisogno del presente del Milan, insomma, che come abbiamo detto in campionato sta facendo bene e che in coppa lo stiamo aspettando".
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