Tassotti sul Milan di Amorim: "Troppa differenza tra il rendimento in campionato e quello di Europa"

L'ex rossonero Mauro Tassotti ha rilasciato un'intervista a Sportitalia nella quale ha parlato di diversi argomenti, tra cui il rendimento del Milan attuale

Ospite del Milan Club Orgoglio Rossonero, l'ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato così ai microfoni di Sportitalia:

Sull'affetto dei tifosi del Milan: "Per noi queste sono serate in cui facciamo un po' il pieno di affetto da parte dei nostri vecchi tifosi e per noi è un piacere. Poi magari ne approfittiamo, visitiamo anche la regione, insomma, che è una regione splendida, e poi ci offriamo ai nostri tifosi e sentiamo il calore. C'è stupore per tutto questo affetto, ma lo sentiamo un po' tutti i giorni a Milano. Ci fa chiaramente un piacere enorme".

Sul Milan di Amorim: "È troppo differente, purtroppo, il rendimento tra la squadra in campionato e quello in coppa. C'è una squadra in campionato che si sta comportando molto bene secondo me, è lì a pochi punti dalla vetta e il campionato è ancora molto lungo e la squadra sta facendo molto bene. Il percorso in Europa League è quello che è, purtroppo, e penso che neanche loro siano contenti di questo e sicuramente faranno di tutto per portare a casa la qualificazione".

Su Gattuso primo in campionato con la Lazio: "Mi sorprende l'andamento della Lazio perché nessuno potesse pensare che la Lazio fosse in testa alla classifica. Lui so che lavora bene, io l'ho visto lavorare, c'ha... è inutile raccontarlo, c'ha una grandissima passione, ma c'ha anche competenze, Rino è bravo. E sono contento che lo sta dimostrando in un contesto molto complicato e difficile per la situazione dei tifosi".

Su Ancelotti: "È passato tanto tempo, se capita, ma ormai capita raramente di vedersi perché lui è dall'altra parte, ma è chiaro che quando ci si vede, come questa sera con vecchi compagni, poi si ricordano i tempi che furono. Però non è che possiamo vivere soltanto del passato, abbiamo bisogno del presente del Milan, insomma, che come abbiamo detto in campionato sta facendo bene e che in coppa lo stiamo aspettando".