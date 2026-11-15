Donadoni: "Al Milan manca un po' di continuità. Tutti noi siamo molto riconoscenti a Berlusconi"

L'ex rossonero Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista a Sportitalia nella quale ha parlato di diversi argomenti

Roberto Donadoni, ospite del Milan Club Orgoglio Rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sportitalia:

Sull'affetto dei tifosi del Milan: "Beh, questo direi che non potendo più giocare e calcare i campi è una bellissima soddisfazione, una grande gratificazione, quindi sono personalmente orgoglioso di aver contribuito in una piccola parte in quelli che sono stati tanti begli anni del Milan e aver avuto la possibilità di gioire tante volte e di avere l'affetto di un pubblico di questo tipo che ci ha seguito veramente con un sostegno che faceva veramente la differenza. Eravamo un'ottima squadra, ma quando poi hai un supporto di quel tipo tutto diventa ancora più facile. Anche chi non mi ha visto giocare sa chi sono? Diciamo che è una situazione che si ripete costantemente, no? Succedeva a me quando ero ragazzino, ero tifoso del Milan e c'era Rivera che era un mio idolo e quindi si andava a giocare al campetto cercando di scimmiottare in qualche modo questi grandi campioni. Poi il destino ha voluto che anche noi entrassimo a far parte di questa famiglia, quindi adesso credo che la cosa positiva sia quella di aver lasciato qualcosa, non solo legato ai risultati sul campo che chiaramente è una cosa importante perché raggiungere i successi è importante, ma comunque aver dato qualcosa in più ai giovani che poi ci hanno seguito".

Su San Siro: "Devo essere onesto e sincero, mi fa un po' di tristezza. Credo che lo stadio di San Siro sia uno stadio ormai riconoscibile e conosciuto in tutto il mondo. Quando si parla di calcio si parla di Italia e San Siro credo che sia un po' nella memoria di tutti. E il fatto che non ci sarà più questo monumento mi mette un po' di tristezza, però insomma i tempi sono questi e quindi bisogna sapersi adeguare".

Sul Milan attuale: "Devo dire che la posizione in campionato è sicuramente una posizione buona, ottima direi. Forse ancora non ci si riesce a riconoscere completamente per il fatto che ci sono un po' queste situazioni altalenanti, quindi a volte si va incontro a delle performance di ottimo livello e poi magari c'è una ricaduta. Dunque questa mancanza di continuità forse è quello che ancora lascia un po' perplessi. Però mi auguro che in campionato continui ad esserci un andamento di questo tipo. È chiaro che è fondamentale anche avere la possibilità di avere tutti i giocatori a disposizione, questo vale per il Milan e vale per tutte le altre squadre. Del resto ormai oggi si gioca veramente molto, ci si allena poco e quindi ci si allena giocando. E questo ti porta inevitabilmente ad andare incontro a tanti infortuni e chi avrà la fortuna e la capacità di gestire al meglio questo andrà meglio. Poi è chiaro che le squadre che non hanno competizioni a livello europeo hanno dei vantaggi da questo punto di vista, però insomma bisogna sapersi adeguare e convivere con questa cosa e vedremo il futuro cosa ci riserverà".

Su Silvio Berlusconi: "Credo che da parte mia non posso non essere fiero di aver avuto la possibilità di avere un presidente di questo tipo, Berlusconi. Io sono stato il primo acquisto che lui ha voluto e quindi questo mi lega ancora ancor più fortemente a questi colori e credo che quello che lui ha fatto in quegli anni e quello che lui è riuscito a trasmettere è qualcosa di unico. E credo che oggi sia veramente, non dico impossibile ma quasi, pensare che qualcuno si possa avvicinare. È stata una persona che da quel punto di vista lì ha precorso i tempi e quindi veramente noi tutti siamo molto riconoscenti".