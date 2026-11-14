Origi torna sul Milan: "Non si impara solo dai momenti belli, anche attraverso il dolore"

Il commento di Divock Origi, attaccante belga ormai ritirato, sulla sua esperienza molto deludente al Milan

Divock Origi è tornato sotto i riflettori negli ultimi giorni per aver pubblicato sui propri canali social alcune foto della esperienza di studio che sta facendo all'Università di Harvard, negli Stati Uniti. L'attaccante belga, dopo che gli è scaduto il contratto quadriennale con il Milan, che si è rivelato essere un buco nell'acqua, ha optato per il ritiro dal calcio giocato nonostante sia ancora relativamente giovane. Recentemente Origi ha rilasciato un intervista per il media belga HBVL in cui ha ripercorso le tappe della carriera, tra cui quella al Milan.

ORIGI, MILAN: NON SI IMPARA SOLO DAI MOMENTI BELLI

Divock Origi è tornato a parlare della sua deludente esperienza con il Milan in un'intervista in Belgio: "In quell'ultimo periodo al Milan sono rimasto concentrato. Allenandomi personalmente e facendo affidamento sulla mia esperienza. Non si impara solo attraverso i momenti belli, ma anche attraverso il dolore. Alla fine, tutto è una lezione di vita. Non ho paura di nessuno dei due lati. Mi ha anche fatto crescere come uomo"