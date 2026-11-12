Stasera l'Italia a San Siro contro la Francia, Mancini: "Spero niente fischi per Donnarumma"

Roberto Mancini, ct azzurro, si augura che questa sera Gigio Donnarumma non verrà fischiato dai tifosi presenti a San Siro per Italia-Francia

Intervenuto ieri in conferenza stampa in vista della sfida di oggi contro la Francia, il ct azzurro Roberto Mancini ha spiegato che Gigio Donnarumma non venga fischiato dai tifosi che saranno presenti a San Siro come è accaduto invece in passato: "Donnarumma in campo senza fischi, siamo pronti? Spero di sì. Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi: uno allo stadio si spera che vada a tifare, noi speriamo di metterci nelle condizioni per farci tifare".

Queste le probabili formazioni di Italia e Francia:

ITALIA: (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Commissario tecnico: Zinedine Zidane.