Materazzi su Cisse: "Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco"

L'ex difensore Marco Materazzi ha speso delle belle parole nei confronti dell'attaccante del Milan e dell'Italia Alphadjo Cisse

Marco Materazzi, ex giocatore di Inter e Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera a San Siro tra Italia e Francia. Tra i giocatori convocati dal ct Roberto Mancini per le gare degli azzurri in programma in questa sosta di novembre c'è anche il rossonero Alphadjo Cisse, per il quale l'ex nerazzurro ha speso parole importanti: "Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco - esterno a sinistra, a destra, falso nove - e anche a centrocampo, da mezzala. Fa tutto, e tutto bene".

Roberto Mancini ha deciso quali giocatori andranno in tribuna questa sera a San Siro e dunque non scenderanno in campo nel match di Nations League contro la Francia: tra questi c'è anche Aphadjo Cisse. Seduti accanto a lui ci saranno Honest Ahanor, Matteo Palma, Federico Gatti, Niccolò Pisilli e Mattia Liberali.