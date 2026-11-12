Camarda verso un prestito a gennaio? Le ultime novità sul futuro dell'attaccante

Come riportato ieri da Matteo Moretto sul proprio canale youtube, il Milan sta cercando un nuovo attaccante per gennaio. Questo perchè Francesco Camarda, che finora ha giocato poco e quando è stato chiamato in causa non ha mai convinto, è destinato ad essere ceduto in prestito, così da dargli la possilibità di avere maggiore minutaggio. Le parole del giornalista ieri sul proprio canale social in merito al futuro di Camarda:

L'idea è che possa provare una nuova esperienza per crescere, per avere minutaggio e dimostrare le proprie qualità. Da parte del Milan la decisione è stata presa. Poi vedremo se da qui a gennaio le cose cambieranno. Nel calcio può succedere di tutto, magari segna tre gol consecutivi e la situazione cambia, ma ad oggi il Milan ha deciso di far partire Camarda a gennaio. Per questo la società si sta già muovendo su altri attaccanti, al di là di Tresoldi; ci sono anche altri nomi nella lista del club di via Aldo Rossi".