Mercato Milan, il punto: Endrick vuole giocare, la situazione su Tresoldi

Nel video pubblicato ieri dal canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha spiegato qual è la situazione al Real Madrid di Endrick, attaccante brasiliano che in Italia è seguito con grande interesse da Milan e Roma: "Nonostante Mourinho continui a dire che Endrick resterà al Real Madrid, la verità è che in questo momento la palla ce l'ha il giocatore. Se il giocatore decide di comunicare al Real Madrid di voler provare una nuova esperienza per crescere e per giocare, il Real Madrid non si opporrà. E ti dico che le indicazioni sono proprio queste. Ad oggi non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali tra le parti, ma ti confermo che Endrick, come ha dichiarato anche in una recente intervista, è aperto a una nuova esperienza in prestito stile Lione, che gli possa dare quel protagonismo e quel minutaggio in più anche in ottica nazionale. Endrick vuole giocare". Le parole e aggiornamenti ieri di Moretto in merito alla situazione del brasiliano.

Emergono però anche nuove notizie per quanto riguarda il futuro di un altro attaccante, Nicolò Tresoldi del Brugge. Così si è espresso ieri sempre Moretto: "Qualche giorno fa vi avevo raccontato di come qualche anno fa il Milan sia stato veramente vicino alla firma di Tresoldi, tant'è che il ragazzo è arrivato, ha visitato Milanello ed è stato a Casa Milan; i contratti erano addirittura pronti. Ti voglio specificare che, essendo in quel momento un ragazzo molto giovane, non era un'operazione supervisionata in prima persona da Paolo Maldini. C'erano altre persone che stavano gestendo quell'operazione. In quel momento c'era anche Ricky Massara come uomo mercato del Milan e c'erano altre persone ancora. L'operazione in realtà non è arrivata alle firme perché il Milan ha temporeggiato e il calciatore è tornato in Germania, firmando di fatto un nuovo contratto con l'Hannover. Al di là di questo, adesso si sta parlando molto di Tresoldi in chiave presente e futuro del Milan. Voglio specificare però alcuni punti. Ti confermo che è vero che a Cardinale piace tantissimo e al Milan piace molto. Il club sta valutando che tipo di passi fare per tentare questo tipo di colpo...".