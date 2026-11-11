Behrami: "Milan? Oggi l'Inter sente più rivalità contro il Como perché cerca di dominare la partita..."

Valon Behrami, ex centrocampista di Lazio, Fiorentina e Udinese, oggi noto opinionista per la televisione svizzera, è intervenuto così in merito al rendimento di Milan e Inter in questo campionato. L'ex centrocampista elvetico ha voluto spiegare le differenze nelle partite giocate dall'Inter di Chivu contro il Milan di Amorim e il Como di Fabregas. Secondo lo svizzero, l'Inter sentirebbe più pressione contro il Como:

"L’Inter viene stimolata da questa sfida col Como, del Como si parla bene, tutti parlano di Fabregas e questa sfida col Como accende particolarmente l’Inter. Come ha difeso oggi, era diversa rispetto al derby, è assurdo ma è così. Oggi crea più rivalità questa sfida al Como che cerca di dominarti la partita. Fabregas ha parlato di palle perse in maniera banale, sì perché davanti aveva una squadra che se si accende domina il campionato. Devi snaturarti a giocare contro l’Inter ma dopo il 9-1 è difficile che cambi idea, vai per la tua strada e l’ha sempre dimostrato. Se sai che la sua forza è il contropiede, servono le marcature preventive. Parlava anche di falli Fabregas, non è una squadra nata per fare falli sporchi il Como”