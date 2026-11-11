Pulisic tra Chelsea e Milan, i numeri a confronto sono clamorosi: ha già segnato più di tutti

Christian Pulisic continua ad essere uno dei giocatori più decisivi del Milan. Dopo un brutto e lungo stop dal gol nella passata stagione, Pulisic è tornato decisivo in questo avvio di campionato. Con lui in campo dal primo minuto, il Milan ha sempre trovato vittorie o pareggi in Serie A. Con Amorim, l'americano sembra aver ritrovato fiducia e morale sopratttutto sottoporta. Se ci pensiamo, con Allegri, Pulisic veniva fatto agire più spalle alla porta, quasi a supporto della prima punta, per troppo tempo Leao, ma senza trovare i giusti spazi e ritmi. Uno come lui invece è utile (e letale) puntando la porta, e non agendo da seconda punta. Per fare gol, Pulisic ha bisogno anche di spazi laterali, ma non solo. In area di rigore sa muoversi, e le reti fatte contro Inter e Genoa ne sono la prova perfetta. Se poi ci aggiungiamo quel pizzico di fiducia in più, allora il dato è tratto. Dopo un ottimo primo anno vissuto con Pioli, e un positivo e vincente percorso con Fonseca prima e Conceiçao poi (vedi la Supercoppa vinta con gol), Pulisic è pronto a tornare a segnare anche con Amorim. In questa stagione, Pulisic ha siglato per ora 4 reti e un assist in 11 presenze ufficiali.

HA GIA' DOPPIATO I GOL COL CHELSEA

Infatti, con la maglia dei blues ha segnato 26 reti in 145 presenze, mentre con il Milan i dati sono incredibili: 145 partite e 46 gol, a -4 dalle 50 reti ufficiali con la maglia rossonera.