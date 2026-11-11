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Galli dalla parte di Amorim: "Ci sono da migliorare alcune cose, ma ha il mio appoggio assoluto"
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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milannews.it, Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, ha parlato così del lavoro di Ruben Amorim sulla panchina del Diavolo e di Gonçalo Ramos. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sul momento e rendimento del tecnico portoghese al suo primo anno al Milan:
GALLI FIDUCIA AD AMORIM
“Amorim trova davvero il mio appoggio assoluto e completo. Certo, ci sono cose da migliorare. Per esempio l'attenzione difensiva, non solo sui calci piazzati, ma in termini generali, e c'è anche da dare maggiore continuità all'azione offensiva, perché abbiamo visto che comunque la nostra è una squadra che ha alte percentuali di realizzazione però qui dobbiamo entrare nel tema Ramos”.
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