MN Galli dalla parte di Amorim: "Ci sono da migliorare alcune cose, ma ha il mio appoggio assoluto"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milannews.it, Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, ha parlato così del lavoro di Ruben Amorim sulla panchina del Diavolo e di Gonçalo Ramos. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sul momento e rendimento del tecnico portoghese al suo primo anno al Milan:

GALLI FIDUCIA AD AMORIM

“Amorim trova davvero il mio appoggio assoluto e completo. Certo, ci sono cose da migliorare. Per esempio l'attenzione difensiva, non solo sui calci piazzati, ma in termini generali, e c'è anche da dare maggiore continuità all'azione offensiva, perché abbiamo visto che comunque la nostra è una squadra che ha alte percentuali di realizzazione però qui dobbiamo entrare nel tema Ramos”.