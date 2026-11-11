Liberali ammette: "Rammarico per aver lasciato il Milan? Non bisogna guardare indietro"

Queste le parole di Mattia Liberali, oggi punto di forza del Como ma nel recente passato talento e gioiello del Milan, con cui da giovanissimo nel 2024 ha potuto fare il proprio esordio in prima squadra e quindi in Serie A (Milan-Genoa 0-0 dicembre 2024) con Paulo Fonseca in panchina. Questo un estratto delle sue parole ieri in conferenza stampa con l'Italia:

C'è rammarico per come è finita con il Milan?

"Rammarico no, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti. Non è facile passare dalla Serie B all'intensità della Serie A e della Champions League. Aquilani? Mi dispiace per l'esonero, lo scorso anno mi ha aiutato tantissimo. In questi giorni gli scriverò, mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno al Sassuolo".