André Silva torna sulla sua esperienza al Milan: "Dovevo avere più pazienza. Ero giovane, volevo fare tutto subito"

L'ex attaccante rossonero André Silva ha ricordato la sua esperienza al Milan

André Silva, ex attaccante rossonero ora al Porto, ha parlato a gazzetta.it della sua esperienza al Milan: "Potevo avere più pazienza. Dovevo avere più pazienza e lavorare tranquillo. Non ho sentito fiducia e opportunità, così ho cambiato. Ero giovane, volevo fare tutto subito. La squadra non è stata all’altezza del Milan ma il Milan è un club con tante esigenze, è difficile. Se è un rimpianto? Il Milan mi ha fatto crescere tantissimo, sono grato di esserci stato”.

In merito al Milan attuale, il portoghese ha dichiarato: "Se ho visto il derby? Visto, certo. Ci sono arrivati dopo aver perso con il Bologna e io so come si sta dopo una sconfitta al Milan, so com’è l’ambiente. Non dev’essere stato facile. Se si qualificherà in Champions? Sì, dai, penso che Amorim ce la farà”.

E che effetto mi fa Gattuso primo in classifica con la Lazio? Beh, io vorrei che al primo posto ci fosse il Milan, non la Lazio, non ho smesso di tifare… Sono stato solo sei mesi con Gattuso ma sono contento che stia vivendo questa stagione magica. Al tempo aveva appena iniziato ad allenare, veniva dalla Primavera, ora è tutto diverso e ha imparato molto”.