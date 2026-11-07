Legrottaglie: "Amorim sta lavorando da 4 mesi, bisogna dargli tempo"

Nicola Legrottaglie ha parlato di Milan ai microfoni di TMW

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex Milan e Juventus, fra le altre, Nicola Legrottaglie, ha parlato anche del momento che sta vivendo la formazione di Ruben Amorim, tra campionato ed Europa. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Questo Milan quanto vale?

"Alti e bassi, non è costante, non è una squadra ancora dominante come vorrebbe Amorim. Sta facendo fatica a compattare la rosa, quando lui cambia non riceve le risposte attese come successo giovedì. Sta lavorando da 4 mesi, bisogna dargli tempo. Ci sono giocatori da valutare, da capire se sono da Milan. Bisogna dare tempo alla squadra".

Può lottare per la Champions?

"Assolutamente sì, se la giocherà fino alla fine. Alcuni giocatori sono fortunati ad essere al Milan oggi, una squadra che ha sempre avuto calciatori fortissimi. Il livello in generale è più basso rispetto agli standard del Milan, anche se in certi frangenti lo cedi che è una squadra forte e ha giocatori bravi, penso a Gila, Pavlovic, Modric, Rabiot, Pulisic, Saelemaekers quando rientrerà… Forse mi aspettavo di più da Gonçalo Ramos, è stato pagato tanti soldi ma non ha grande efficacia. Io tra lui e Vlahovic avrei scelto tutta la vita il serbo".