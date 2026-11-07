Costacurta non ha dubbi: "Se sei al Milan e non trovi dentro di te voglia e determinazione di affrontare ogni sfida come fosse un derby devi rimanere a casa"

L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport

Giovedì contro il Ferencvaros non ha funzionato nulla nel Milan di Ruben Amorim. Il problema è stato soprattutto mentale perchè la squadra è scesa in campo con un atteggiamento completamente sbagliato. In merito a questo, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se la mentalità vincente è qualcosa di allenabile? Certo che sì, con tante tecniche. Un giocatore puoi lasciarlo fuori per due partite e poi verificare se ha capito. O, con qualcun altro, rimetterlo subito perché pretendi che capisca immediatamente. E poi si può spiegare: spiegare che in quel momento non eri nella giusta dimensione, non avevi la giusta mentalità. Se hai la possibilità di giocare in una squadra come il Milan e non trovi dentro di te voglia e determinazione di affrontare ogni sfida come fosse un derby, devi rimanere a casa. O semplicemente in panchina.

Se scagiono Amorim? Amorim non avrà percepito a pieno la situazione, altrimenti perché mettere in campo una squadra così? Il primo tempo è stato inguardabile. È anche vero che c’è differenza tra tecnica e attitudine: magari i giocatori si sono allenati bene nei giorni precedenti ma poi hanno sbagliato completamente approccio. Un esempio di applicazione? Dico Pavlovic, sempre attento, con l’attitudine che devono avere tutti. Da titolare può essere più facile trovarla, ma allo stesso tempo proprio chi ha un’occasione dovrebbe sputare fuoco, 'rovinare' il campo quando è chiamato in causa".