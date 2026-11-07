Prove di rinascita per Gimenez? Il messicano decisivo contro il Napoli

Un breve focus sul momento e carriera di Santiago Gimenez con la maglia del Milan. Il messicano oggi prova a rinascere col Porto

E' sempre molto particolare parlare dell'esperienza di Santiago Gimenez in rossonero. Arrivato dal Feyenoord nel gennaio 2025, con la maglia del Milan l'impatto per lui era stato ottimo. Gol in Champions dopo 40 secondi proprio alla sua ex squadra e prima perla in Serie A ad Empoli. Poi? Una serie di episodi, sfortuna e situazioni che hanno portato il messicano a scomparire, lentamente dai radar del Milan allenato da Conceçao prima e Allegri dopo. In rossonero, ad oggi vanta solo 37 presenze, 7 gol e 6 assist ufficiali. Intanto col Porto, con cui oggi è in prestito, Santiago sta provando a ritrovare gol e fiducia.

I NUMERI COL PORTO

Decisivo contro il Napoli di Allegri nell'ultimo turno di Champions League, Gimenez vanta al momento 7 presenze, 2 reti e un assist col Porto. Prove dunque di una lenta e timida rinascita, per un giocatore che con la maglia del Feyenoord era destinato seriamente a poter diventare uno dei più promettenti e forti numeri nove d'Europa.

FARIOLI CONTENTO DI GIMENEZ

Le parole del tecnico italiano sul rendimento dell'ex centravanti milanista: "E stato molto importante avere questa partita per dare minuti ai giocatori che sono arrivati tardi. Abbiamo visto 90 minuti con Santi Gimenez, che era un obiettivo, ha fatto molto bene. Anche Fofana, che non era mai stato titolare. Ci sono state tante cose positive".