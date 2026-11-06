Tonali cuore rossonero: "Seguo sempre il Milan. Sarò un tifoso milanista per tutta la vita"

L'ex rossonero Sandro Tonali ha confermato ancora una volta il suo affetto per il Milan di cui sarà tifoso per tutta la sua vita

Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero ora al Tottnenham, ha rilasciato una lunga intervista a Sky nella quale ha parlato anche del suo affetto per il Milan "Se seguo il Milan? Sì, sempre. Ma quello rimarrà anche fra vent'anni: lo guardo sempre, anche se sento un po’ meno i giocatori perché ormai sono cambiati in tanti. Io credo che un tifoso non possa mai cambiare la sua fede. E sarà così per tutta la mia vita”.

Il centrocampista ha poi parlato anche del momento della Nazionale italiana dopo il ritorno in panchin di Roberto Mancini: "Conosce bene l'ambiente. Appena arrivato ha messo ordine: era quello che serviva all'inizio. Piano piano abbiamo messo dentro tanto lavoro puntando sulla qualità, perché la qualità dei giocatori c'è e l'abbiamo visto sia in Turchia, sia in Francia. Mancini ci sta facendo capire che siamo giocatori forti, che bisogna giocare attaccando e difendendosi da squadra sempre, tutte le partite, tutti i 90 minuti. Ci ha infuso un po' più di lucidità durante le partite. Come esempio, prendo la partita fuori casa in Turchia che è stata la prima dopo la sconfitta del Belgio, la prima delle tre partite positive. Nel primo tempo non siamo stati solo aggressivi e pieni di qualità, ma eravamo ordinati in campo: ognuno sapeva quello che doveva fare, ognuno aveva il suo spazio, ognuno lavorava per il compagno. È quello che abbiamo fatto tanto in allenamento in quei 16 giorni”.