Tonali cuore rossonero: "Seguo sempre il Milan. Sarò un tifoso milanista per tutta la vita"
Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero ora al Tottnenham, ha rilasciato una lunga intervista a Sky nella quale ha parlato anche del suo affetto per il Milan "Se seguo il Milan? Sì, sempre. Ma quello rimarrà anche fra vent'anni: lo guardo sempre, anche se sento un po’ meno i giocatori perché ormai sono cambiati in tanti. Io credo che un tifoso non possa mai cambiare la sua fede. E sarà così per tutta la mia vita”.
Il centrocampista ha poi parlato anche del momento della Nazionale italiana dopo il ritorno in panchin di Roberto Mancini: "Conosce bene l'ambiente. Appena arrivato ha messo ordine: era quello che serviva all'inizio. Piano piano abbiamo messo dentro tanto lavoro puntando sulla qualità, perché la qualità dei giocatori c'è e l'abbiamo visto sia in Turchia, sia in Francia. Mancini ci sta facendo capire che siamo giocatori forti, che bisogna giocare attaccando e difendendosi da squadra sempre, tutte le partite, tutti i 90 minuti. Ci ha infuso un po' più di lucidità durante le partite. Come esempio, prendo la partita fuori casa in Turchia che è stata la prima dopo la sconfitta del Belgio, la prima delle tre partite positive. Nel primo tempo non siamo stati solo aggressivi e pieni di qualità, ma eravamo ordinati in campo: ognuno sapeva quello che doveva fare, ognuno aveva il suo spazio, ognuno lavorava per il compagno. È quello che abbiamo fatto tanto in allenamento in quei 16 giorni”.
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